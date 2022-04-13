Atleti'de 2 isim şüpheli, City golcüsünü Manchester'da bıraktı! Şampiyonlar Ligi'ne banko iddaa...

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ATLETICO MADRID

Etihad'da Manchester City'ye 1-0 kaybettikten sonra La Liga'da Mallorca deplasmanından puansız dönen Atletico Madrid'de, Jose Maria Gimenez ve Hector Herrera'nın durumları maç saati netleşecek.

İlk maçta sağ kanatta Sime Vrsaljko oynamış, Rodrigo De Paul yerine orta sahada Marcos Llorente görev yapmıştı. TD Diego Simeone bu kez Llorente'yi sağa çekip De Paul ile maça başlayacak.

Orta alanda "De Paul, Kondogbia & Koke" üçlüsünü izleyeceğiz...

Hücumda bir kez daha "Antoine Griezmann & Joao Felix" birlikteliği olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçta yedek kulübesinden çıkamayan Luis Suarez bir kez daha kenarda bekleyecek.

Simeone; "Belki bizden daha iyi oyunculara sahip olabilirler ama bu iki ayaklı bir eşleşme ve şansımızı sonuna kadar zorlayacağız..." dedi.

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MANCHESTER CITY

Premier Lig'in zirvesindeki kapışmada; iki kez öne geçtiği maçta Liverpool'la 2-2 berabere gelen Manchester City'de, zorlu maçta tabela yapan Gabriel Jesus deplasman kafilesinde yer almadı.

Brezilyalı golcü sarı kart cezası sebebiyle forma giymeyecek...

Üst üste 7 resmi maç kaçıran Portekizli stoper Ruben Dias ise maç kadrosunda ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor. TD Pep Guardiola, "Aymeric Laporte & John Stones" ikilisini bozmayacaktır...

Orta alanda Kevin De Bruyne ve Rodri'nin formaları garanti, üçlüyü İlkay Gündoğan ya da Bernardo Silva tamamlayacak.

İlkay tamamlarsa Bernardo Silva'yı ilk maç olduğu gibi yine hücum merkezinde "sahte 9" olarak görebiliriz. İlkay ilk 11'de olmazsa en ileride çok büyük ihtimalle Phil Foden görürüz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in evinde oynadığı son 7 resmi maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın 6'sında kalesini gole kapattı!

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Atletico Madrid'in Brezilyalı sol kanat (orta saha) oyuncusu Renan Lodi'den klas bir gol! İzleyelim...