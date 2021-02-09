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GeriFutbol Atletico Madrid'e Celta freni! Tam 8 maç sonra puan kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 01:12 | Son Güncelleme:

Atletico Madrid'e Celta freni! Tam 8 maç sonra puan kaybetti

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İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid, Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak 8 maç sonra puan kaybetti.

Wanda Metropolitano oynanan maçta ilk gol 13'te Santiago Mina'dan geldi ve Celta 1-0 öne geçti.

Bu gole Uruguaylı yıldızıyla yanıt veren Atletico, Luis Suarez'in 45 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada son sözü Facundo Ferreyra 89'da söyledi ve Celta Vigo, lider Atletico Madrid'den 1 puanı aldı.

1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

26 puana yükselen Celta ise 10. sırada yer aldı.

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