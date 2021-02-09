Atletico Madrid'e Celta freni! Tam 8 maç sonra puan kaybetti
İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid, Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak 8 maç sonra puan kaybetti.
Wanda Metropolitano oynanan maçta ilk gol 13'te Santiago Mina'dan geldi ve Celta 1-0 öne geçti.
Bu gole Uruguaylı yıldızıyla yanıt veren Atletico, Luis Suarez'in 45 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada son sözü Facundo Ferreyra 89'da söyledi ve Celta Vigo, lider Atletico Madrid'den 1 puanı aldı.
1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
26 puana yükselen Celta ise 10. sırada yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle