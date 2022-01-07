Atletico Madrid'de transfer hedefi Zeki Çelik!

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İngiliz savunma oyuncusu Kieran Trippier’ı Newcastle United’a vermeye hazırlanan Atletico Madrid, bu futbolcunun yerine yeni bir sağ bek için araştırmalara başladı.

İspanyol gazetelerinden Mundo Deportivo’ya göre Madrid ekibinin hedefinde, Lille’in başarılı ismi Zeki Çelik var...

Gazeteye göre Lille, Türk futbolcusu için pazarlığı 20 milyon Euro’dan açtı. Atletico Madrid’in diğer seçeneklerinin ise Nelson Semedo ve Pedro Porro olduğu kaydedildi. Yaklaşık 3.5 sezondur Lille forması giyen Zeki bu sezon 21 resmi maçta görev aldı.