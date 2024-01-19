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Atletico Madrid, Real Madrid'i uzatmada devirdi! Arda Güler...

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#İspanya Kral Kupası#Real Madrid#Arda Güler
Atletico Madrid, Real Madridi uzatmada devirdi Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 02:07

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, uzatmaya giden maçta Real Madrid'i 4-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Arda Güler, yedek soyunduğu mücadelede süre almadı.

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İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Günler önce Süper Kupa yarı finalinde rakip olan Madrid ekipleri, bu kez Kral Kupası'nda karşılaştı.

Normal süresi 2-2 sona eren maçı uzatmada bulduğu golle 4-2 kazanan Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atletico Madrid'in gollerini 39. dakikada Lino, 57. dakikada Morata, 100. dakikada Griezmann ve 119. dakikada Riquelme atarken Real Madrid'in sayılarını 45. dakikada Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu kaydetti.

Real Madrid'in 111. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Real Madrid'de yedek soyunan Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Atletico'da da Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde maçı tamamladı.

Atletico Madrid, Real Madridi uzatmada devirdi Arda Güler...

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BARCELONA, 3. LİG EKİBİNİ GERİDEN GELİP GEÇTİ

İspanya Kral Kupası'ndaki diğer maçta Barcelona, 3. lig ekibi Unionistas ile deplasmanda karşılaştı. Maçta 1-0 geriye düşen Barcelona, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

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#İspanya Kral Kupası#Real Madrid#Arda Güler

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