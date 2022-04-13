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Atletico Madrid Manchester City maçı, Yarı Final heyecanını tatmak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Manchester City, Griezmann'lı Atletico Madrid karşısında ter dökecek. Peki, Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Atletico Madrid, Manchester City'i konuk edecek. 13 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.