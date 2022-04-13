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Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Atletico Madrid#Manchester City#Uefa
Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Atletico Madrid Manchester City maçı, İspanyol ekibi için büyük önem arz edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında 1-0'lık skorun avantajını elde etmeye çalışacak olan Manchester City, deplasmanda oynamış olmanın dezavantajını yaşayacak. Peki, son derece zorlu geçmesi beklenen Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Atletico Madrid Manchester City maçı, Yarı Final heyecanını tatmak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Manchester City, Griezmann'lı Atletico Madrid karşısında ter dökecek. Peki, Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Atletico Madrid, Manchester City'i konuk edecek. 13 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. 

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#Atletico Madrid#Manchester City#Uefa

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