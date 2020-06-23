Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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LEVANTE - ATLETICO MADRID

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 3 maçta 5 puan toplayıp orta sıralarda gezinen Levante'de, yerel medyada en çok konuşulan isim Borja Mayoral!

Geçtiğimiz sezon da Levante'de kiralık olarak boy gösteren 97'li forvet ligde sadece 3 gol atabilmişti, Espanyol deplasmanındaki 3-1 galibiyetin ateşini yaktı ve sezonun bitimine 8 maç kala şimdiden 6 gole ulaştı...

Kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası da sona erdi, kadroya geri dönecek. Takımda önemli bir eksik yok.

Atletico Madrid ise Athletic Bilbao beraberliği ile başlayıp Osasuna deplasmanında patlamıştı! Son olarak da Real Valladolid'i 1-0 geçtiler ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iddialarını sürdürüyorlar...

Yoğun fikstür sebebiyle TD Diego Simeone'nin savunma ikilisini "Stefan Savic, Jose Gimenez & Mario Hermoso" arasından seçmesi bekleniyor.

Osasuna maçının iyilerinden Joao Felix kanada yakın, Liverpool maçındaki unutulmaz performansı sonrası Marcos Llorente de hücuma daha yakın görev yapmaya devam edecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Levante ev sahipliğinde oynanan son 4 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Atletico Madrid ligdeki son 8 maçını kaybetmedi. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Levante ligdeki son 8 maçının 6'sını kaybetmedi. (2 galibiyet - 4 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid kazanır" oldu!

%58'lik kesim Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için galibiyetten başka çaresi olmayan deplasman ekibine güveniyor.

%11'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

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