Atletico Madrid 1-1 Manchester United (Maçın özeti ve golleri)

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Atletico Madrid ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Madrid ekibi, 7. dakikada Joao Felix ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna dahil olan Elanga, 80. dakikada sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Bruno Fernandes oldu.

Rövanş mücadelesi 15 Mart'ta Manchester'da oynanacak.

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix.

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.