Atlasglobal Yeşilyurt 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. haftanın son maçında Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Akif Altın
Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya
Güç)
Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Melike Çadır (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Elifsu
Erincek, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Derya Çayırgan, Özge Arslanalp)
Setler: 25-18, 25-17, 25-19
Süre: 72 dakika (23, 22, 27)
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