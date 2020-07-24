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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 23:35,Son Güncelleme:

Atlanta United'da Frank de Boer dönemi sona erdi

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Atlanta United'da Frank de Boer dönemi sona erdi
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'da teknik direktör Frank de Boer görevinden ayrıldı.

Atlanta United Kulübü, 2018'de takımın başına geçen 50 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Crystal Palace kulüplerini de çalıştırmıştı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı

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