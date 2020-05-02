Atiba Hutchinson: "Sergen Yalçın, Beşiktaş kimliğini getirdi"

TFF’nin Tam Saha dergisine röportaj veren Atiba, “Sergen Yalçın, takıma Beşiktaş kimliğini getirdi. Taraftarların da desteği inanılmaz. İşler doğru yöne gidiyor. Takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden de kalan maçları iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımdaki geleceğine değinen 37 yaşındaki oyuncu, “Kontratım bitiyor ancak kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücüm var” dedi.

Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig’de kalan 8 haftanın sıkışık ve hızlandırılmış bir fikstürle tamamlanmasının en iyi seçenek olduğunu da belirtti.