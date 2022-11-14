Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Atiba Hutchinson Dünya Kupası'nda tarihe geçecek!

Güncelleme Tarihi:

#Atiba Hutchinson#Kanada#Dünya Kupası
Atiba Hutchinson Dünya Kupasında tarihe geçecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:21

Kanada, 2022 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 26 kişilik kafilede kendine yer buldu. Deneyimli oyuncu böylece turnuvada boy gösterecek en yaşlı futbolcu olacak.

Haberin Devamı

Kanada milli takımının 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. F Grubu'ndu Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson da yer aldı.

Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda 29 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın yanı sıra eski Beşiktaşlı Cyle Larin ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de yer aldı.

TARİHE GEÇECEK

Kanada en son Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Katar'a gidecek kadrodaki isimlerden sadece 1983 doğumlu Atiba Hutchinson, o turnuva sırasında dünyaya gelmişti.

97 kezle Kanada Milli Takımının en çok formasını giyen Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası'nın da en yaşlı futbolcusu olacak.

Atiba'dan sonra en yaşlı futbolcu unvanını ise Pepe elinde bulunduruyor. Yolu Beşiktaş'tan geçen isimlerden Pepe 39 yaşında. Ancak ay farkıyla Atiba'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atiba Hutchinson#Kanada#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi