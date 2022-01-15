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Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

#Tivibu#İspanya Süper Kupa#Athletic Bilbao
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta

Türk Telekomun dijital platformu Tivibu, İspanya'nın Süper Kupa final maçı heyecanını ekranlara taşıyacağını duyurdu. Bu kapsamda platformun aboneleri, Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya Süper Kupa final maçını Tivibu Spor 3 kanalından naklen izleyebilecekler.

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Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile sporun nabzını tutmayı sürdürüyor. İzleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu, İspanya Süper Kupa final maçını naklen ekranlara getiriyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada geçen yılın İspanyol Süper Kupa şampiyonu Athletic Bilbao, zorlu rakibi Real Madrid karşısında unvanını korumaya çalışacak.

KIRAN KIRANA MÜCADELE TİVİBU SPOR 3 KANALINDA

Tivibu kanallarından naklen yayınlanan İspanya Süper Kupa yarı final maçlarında Athletic Bilbao, Athletico Madridi 2-1 yenerek finale çıkmaya hak kazanırken, Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 yenerek ismini finale yazdırdı.

Sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatacak İspanyol Süper Kupa finali, 16 Ocak Pazar günü saat 21.30da Tivibu 3 kanalından naklen takip edilebilecek.

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#Tivibu#İspanya Süper Kupa#Athletic Bilbao

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