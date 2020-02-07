Athletic Bilbao 1-0 Barcelona
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve elendi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye Inaki Williams çıktı ve Athletic Bilbao, Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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