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Haber Giriş: 07.02.2020 - 00:58,Son Güncelleme:/

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

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Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve elendi.

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye Inaki Williams çıktı ve Athletic Bilbao, Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

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