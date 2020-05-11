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GeriFutbol Atalanta'nın genç futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Atalanta'nın genç futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti

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Atalanta'nın genç futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti
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Serie A kulüplerinden Atalanta'nın oyuncusu 19 yaşındaki Andrea Rinaldi, geçirdiği beyin anevrizması sonrası hayatını kaybetti.

Oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başkan Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

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