Atalanta Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazanabilen Villarreal, tek galibiyetini son ziyaretinde Roma'yı 1-0 mağlup ederek aldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde grupların ilk üç maç haftasında ortalama 0.89 puan toplayan Atalanta, son üç maçlardan ortalama 2 puan çıkarıyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde 20+ maça çıkan takımlar arasında oynadığı karşılaşmalar ortalama en fazla gole sahne olan takım Atalanta. Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'u 4-1 mağlup eden Villarreal, turnuva tarihinde üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son iki maçta da gol atan Duván Zapata, Atalanta tarihinde üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu olmak istiyor. Turnuva tarihinde bunu başaran tek Kolombiyalı oyuncu ise Radamel Falcao. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'den daha fazla gole sebep olan hata yapan tek takım Porto. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla oyuncusu gol atan üç takımdan biri Atalanta.

ATALANTA VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Atalanta Villarreal maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.