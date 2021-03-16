Atalanta karşısında Real Madrid'de kritik eksik! Bu maça iddaa oynayanların %41'i...

Bu bir ilandır

REAL MADRID

- Son olarak La Liga'da Elche'yi, 1-0 geri düşmesine rağmen 90+'da Karim Benzema'nın golüyle deviren Real Madrid'de orta alanda ciddi bir eksik söz konusu...

- İtalya'da 1-0 kazandıkları ilk maçta sarı kart görüp cezalı duruma düşen Casemiro takımını rövanşta yalnız bırakacak.

- Brezilyalı orta saha dışında Dani Carvajal, Eden Hazard ve Mariano Diaz da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacaklar.

- Casemiro'nun yokluğunda Toni Kroos'u daha dip rolde izleyebiliriz. Önünde de Federico Valverde ve Luka Modric görev yapacaktır.

- TD Zinedine Zidane; "Ritim bulduğumuzda ve sabırlı oynadığımızda istediğimizi alabiliyoruz..." açıklamasını yaptı. Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki sezon geri dönebilme ihtimaline de açık kapı bıraktı.

ATALANTA

- İlk maç sonrasında Serie A'da Sampdoria ve Crotone engellerini geçen Atalanta, arkasından Inter'e kaybederek büyük bir yara almıştı. O yaranın bir kısmını Spezia'yı 3-1 yenip sardılar, üzerini tamamen örtmek için de Real Madrid'e karşı büyük bir savaş verecekler.

- Remo Freuler cezalı, Hans Hataboer sakat. Göze çarpan başka eksik de yok...

- Gole en yakın isimlerin Duvan Zapata ve Luis Muriel olmaları bekleniyor. Arkalarından desteği de muhtemelen Matteo Pessina verecektir.

- Orta alanın merkezinde Marten de Roon ile Mario Pasalic oynar, 3'lü savunma ise "Toloi, Romero & Palomino" olur.

- TD Gian Piero Gasperini; "İlk maçtan önce de Real Madrid favoriydi. İlk maçı kazandıkları için biraz daha fazla favori konuma geldiler. 'Çıkıp onları yeneceğiz' demek çok kibirli bir ifade olur ama eleyebilecek güce ve yeteneğe sahibiz. Sıkı bir maç olacak, rekabetçi olup turu geçen taraf olmak istiyoruz..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in iç sahada oynadığı son 8 resmi maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Atalanta'nın deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına rakip olduğu son 12 maçın 11'ini kazandı; Atalanta ise deplasmanda oynadığı son 5 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı.

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema'nın Devler Ligi'nde attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...