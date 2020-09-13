AA
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Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
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