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GeriFutbol Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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