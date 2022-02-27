Atakaş Hatayspor 5-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor... El Kaabi hat-trick yaptı

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Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Her iki devrede de üçer golün atıldığı karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken konuk Malatyaspor bu gollere 70. ve 80. dakikalarda Dicko ile yanıt verip umutlandı.

Ancak maçı hat-trick yaparak tamamlayan El Kaabi önce durumu 4-2 yaptı, ardından St. Louis'e son golün asistini yaparak karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Hatayspor'da Sadık Baş da mücadeleyi iki asistle tamamladı. Benzia ise 25. dakikada harika bir frikik golüne imza atarak bu sezon Süper Lig'de üçüncü maçında ilk golünü kaydetti.

Bu üç puanın ardından Hatayspor puanını 42'ye yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor ise kalan haftalar öncesi kötü gidişatı devam ettirdi ve 17 puanda kaldı. Malatyaspor'un galibiyet hasreti de 17 maça çıktı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7nci dakikada Atakaş Hatayspor’un hızlı hücumunda El Kaabi ceza sahası sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şutunu çekti, top savunmadan geri döndü.



21inci dakikada Yeni Malatyaspor çıkarken top kaptırdı ve Atakaş Hataysporda Sadık Başın pasında, El Kaabi’yi ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. El Kaabi, kalecinin üstüne doğru vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0



25inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında hafif sol çaprazda, ceza sahasının önünde kazanılan serbest vuruşta Benzia, tam köşeye vurdu, kaleci uzandı ama yetişemedi: 2-0



34üncü dakikada Yeni Malatyaspor savunmasındaki hata sonrası Sadık Baş topu kaptı ve ceza sahası sol çaprazdan attığı pasla El Kaabi’yi buldu. El Kaabi, kontrol ettiği topla kalecinin soluna yerden sert vurdu, fark üçe çıktı: 3-0



İlk yarı, Atakaş Hataysporun 3-0lık üstünlüğü ile sona erdi.



54üncü dakikada Atakaş Hatayspor’da Sadık Baş, Adekugbe’nin pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol etti ve sağına doğru çekerek şutu gönderdi, top yakın direk dibinden az farkla auta gitti.



68inci dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafes, sol çaprazda ceza sahasının önünden şutunu çekti, Atakaş Hataysporda Kamil Ahmet Çörekçi’in ceza sahasında müdahalesi sonrası top dışarıya gitti. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile Kamil Ahmetin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve maçın hakemi Çağdaş Altay, Yeni Malatyaspora lehine penaltı kararı verdi.



70inci dakikada Yeni Malatyasporda kazanılan penaltıda topun başında geçen Dicko, kalecinin ortasına sert vurdu, kaleci sağına doğru vurdu ve top ağlarla buluştu: 3-1



80inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve soluna doğru çekerek kaleciyi geçti. Dicko, boş kalan kaleye doğru yerden gönderdi ve fark bire indi: 3-2



84üncü dakikada gelişen ev sahibi takım Atakaş Hatayspor atağında, Lobjanidze, Boudjemaa’nun ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve içeriye çevirdi. Topu önünde bulan El Kaabi altı pas içinde ayak koyarak topu ağlara gönderdi: 4-2



88inci dakikada Atakaş Hataysporda sol kanatta savunma arkasına sarkan El Kaabi, ceza sahasına girer girmez yerden uzak direğe doğru gönderdi, bomboş kalan Saint-Louis tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Öznur Kablo Yeni Malatyasporu 5-2 mağlup etti.

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İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Sadık, El Kaabi, Mame Diouf.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Barış, Azubuike, Hafez, Buğra, Campi, Mehdi, Ndong, Mustafa, Dicko.