Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu

#Atakan Alaftargil#Türkiye Kayak Federasyonu#Kayak
Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye’yi daha önce Olimpiyatlarda temsil eden ve aktif olarak Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanlığını sürdüren emekli kayakçı Atakan Alaftargil Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Alaftargil, zor bir işe aday olduklarını ama mücadeleye hazır olduklarını ifade ederek, “Yanımda çok kıymetli hocalarım ve değerli arkadaşlarım var. Türk kayağına hizmet etmiş bu arkadaşlarımla birlikte doğal ve başarı odaklı bir yola çıkıyoruz. Bu yolda ben yok biz varız. Birlik olup, beraber olacağız. Her şeyi Türk kayağı için yapacağız. Yapmış olduğumuz başarının üzerine yeni başarılar koymak için çalışacağız. İşimiz kolay değil, çok zor işe giriyoruz. Hayat zorluk ve mücadelelerle dolu. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Buradan ilan ediyorum Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına adayım. Başkanlık yapan abilerimiz bizim önderlerimiz olacak. Onların her zaman fikirlerini alacağım. Bütün camiayı bir araya getirerek bu kutsal yolda ilerleyeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atakan Alaftargil#Türkiye Kayak Federasyonu#Kayak

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı