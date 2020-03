Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıklamıştı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışlarının ertelenmesi yarışseverleri de meraklandırdı. İşte, merakla araştırılan "At yarışları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ile bir süredir seyircisiz yapılan yarışlar ertelenirken, hipodromdaki normal yaşam devam ediyor. Türkiye çapında bulunan 9 hipodromda seyisler, aprantiler, jokeyler, güvenlik elemanları, temizlikçiler, veterinerler, kondisyonerler (kronometre tutanlar), kameraman, fotoğrafçı, elektronikçi derken; nalbanda kadar uzanan yelpazede herkes işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

At yarışlarının başlayacağı tarih ise henüz netleşmiş değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.