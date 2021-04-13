Asya Şampiyonlar Ligi, Türkiye’de ilk kez, D-Smart'ta futbolseverlerle buluşuyor

D-Smart, 4 sezon boyunca Asya futbolunun en büyük turnuvalarını yayınlamaya başlıyor. Pandemi nedeniyle yeni sezon başlangıcı ertelenen Asya Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak Batı Grubu maçlarıyla başlayacak. 14-30 Nisan tarihleri arasında Batı Grubu’nun tüm maçları tamamlanırken 17 günde tam 60 mücadele D-Smart’ta yayınlanacak.

14 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da "Asya Günlüğü" programıyla start alacak canlı yayın maratonunun özel konuğu ise Asya Şampiyonlar Ligi’ni yıllarca deneyimlemiş, Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli olacak. Mustafa Denizli, Asya Şampiyonlar Ligi ile ilgili genel değerlendirmelerini yaparken, iki farklı dönem çalıştırdığı İran’ın Persepolis takımının Al Wahda ile oynayacağı açılış maçını yorumlayacak.

14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak 10 maçın D-Smart yayın programı ise şöyle:

14 NİSAN ÇARŞAMBA

17.30 PERSEPOLIS – AL WAHDA ( 77. KANAL SPOR SMART )

18.00 PAKHTAKOR – TRACTOR ( 82. KANAL SPOR SMART 2)

21.00 AL SADD – FOOLAD ( 77. KANAL SPOR SMART )

21.00 AL WEHDAT – AL NASSR ( 82. KANAL SPOR SMART )

23.00 GOA – AL RAYYAN ( 77. KANAL SPOR SMART )

00.00 SHARJAH – AIR FORCE ( 82. KANAL SPOR SMART )



15 NİSAN PERŞEMBE

20.45 AL DUHAIL – AL SHORTA ( 77. KANAL SPOR SMART )

22.30 ESTEGHLAL – AL AHLI ( 82. KANAL SPOR SMART 2 )

23.15 ISTIKLOL – SHABAB AL AHLI ( 77. KANAL SPOR SMART )

00.30 AL AHLI – OLMALIQ ( 82. KANAL SPOR SMART )

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