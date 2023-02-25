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Asvel 89-90 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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#Euroleague#Asvel#Anadolu Efes
Asvel 89-90 Anadolu Efes (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 00:05

Anadolu Efes, Euroleague'deki 24. maçında Asvel'i deplasmanda 90-89 mağlup etti ve 12. galibiyetini aldı.

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Turkish Airlines EuroLeague’in 25inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi.

Astroballe Salonunda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı. Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efeste 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbannede 20 sayıyla Nando De Colo oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague’deki 12nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Astroballe

HAKEMLER: Sasa Pukl, Seffi Shemmesh, Arturas Sukys

Asvel LYON-VILLEURBANNE: Jonah Mathews 7, Dee Bost 7, Antoine Diot 7, Alex Tyus 7, Zaccharie Risacher 5, Nando De Colo 20, Youssoupha Fall 15, David Lighty 4, Retin Obasohan 9, Yves Pons 8

Anadolu Efes: Shane Larkin 16, Rodrigue Beaubois 12, Chris Singleton 1, Elijah Bryant 14, Erten Gazi, Will Clyburn 20, Tibor Pleiss 9, Amath M’Baye 8, Ante Zizic 8, Bryant Dunston 2

1İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 49-45

3ÜNCÜ PERİYOT: 61-72

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#Euroleague#Asvel#Anadolu Efes

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