ASUS Republic of Gamers, ROG Strix XF 120 soğutucu fanı duyurdu

Son derece sessiz bir akustik profile sahip olan fan, birçok farklı uygulama alanında performans ihtiyacını karşılayabiliyor. Dakikada 1,77 metreküp hava akımı ve 3,07 mm H2O) statik basıncı sunan ROG Strix XF 120, kasa soğutması veya statik basıncın önemli olduğu radyatör veya CPU soğutucu fanı gibi kullanım alanlarında değerlendirilebiliyor. 250 ile 1800 RPM arasında değişen çalışma aralığına sahip fan, 250 rpm gibi düşük bir hızda çalışabilecek kadar hassas olmasının yanı sıra %0 PWM çalışma döngüsündeyken otomatik olarak kapanarak hafif iş yüklerinde son derece düşük gürültü ve verimli soğutma performansı sunuyor.

MagLev fan rulmanı

ROG Strix XF 120, dönerken eğilmesini veya sallanmasını önlemek için rotoru sabitleyen 360 derece manyetik havada tutma (MagLev) teknolojisinden yararlanıyor. Sürtünmeyi ve gürültüyü azaltan, fanın zaman içinde aşınmasını önleyen bu teknoloji sayesinde olağanüstü soğutma performansı, son derece sessiz çalışma ve 400.000 saate uzanan kullanım ömrü elde ediliyor.

Aerodinamik tasarım

ROG Strix XF 120 soğutucu fan en uygun performans için hava akımı hacmini en üst düzeye getirecek şekilde tasarlandı. Fan ayrıca hava akımı üzerinde de kapsamlı kontrol imkanı sunuyor. Fan kanatlarındaki hassas oluklar havayı kanatların üzerinde dağılmadan aktarmayı sağlıyor. Fanın performansını artıran bu özellik, girdap gürültüsünü azaltarak genel akustik profili de iyileştiriyor. Fan çerçevesindeki desteklerin açısı ve kavisi, hava akımını tek yönde odaklı bir şekilde yönlendirmek için özenle tasarlanmış. Odaklanan hava akımı statik basıncı artırarak türbülansı da en aza indiriyor. Ayrıca, ROG Strix XF 120’nin küçük fan yuvası, daha uzun fan kanatlarının kullanılmasına imkân veriyor. Bu da hava kanalını genişleterek hava akımını ve dolayısıyla performansı artırıyor.

Son derece sessiz akustik profil

ROG Strix XF 120 en fazla 22,5 dB(A) gürültü oluşturuyor. Olağanüstü düzeyde sessiz bir soğutma performansı sunan bu fan, titreşim önleyici dolgular ve montaj noktaları sayesinde tıkırtı da yapmıyor. %30 fiberglas malzemeden üretilen fan kanatları ve çerçeve, bükülmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Bu yapı gürültüyü azaltırken dayanıklılık ve performans da sağlıyor.