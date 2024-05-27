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Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma! 'Fenerbahçe şampiyon olacak' demişti, sosyal medya paylaşımları...

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#Meral Güven#Astrolog#Galatasaray
Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma Fenerbahçe şampiyon olacak demişti, sosyal medya paylaşımları...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 16:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen ve geçtiğimiz gece sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

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'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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#Meral Güven#Astrolog#Galatasaray

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