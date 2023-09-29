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Aston Villalı kadın futbolcular bu formayı giymeye korkuyor

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#Aston Villa#İngiltere#Futbol
Aston Villalı kadın futbolcular bu formayı giymeye korkuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

Sponsor firmanın ürettiği formaların terleme sonrası çok fazla ıslanıp vücuda yapıştığını ve bunun da hoş olmayan görüntülere yol açtığını belirten Aston Villa takımının kadın futbolcuları, giymek istemediklerini açıkça bildirdiler.

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İngiltere Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Aston Villa’da ilginç bir forma krizi yaşanıyor.

1 Ekim Pazar günü başlayacak 2023-24 sezonunun ilk maçında Manchester United ile karşılaşacak bordo mavili kulübün kadın futbolcuları, sponsor firma Castore’un ürettiği yeni formaları giymeye korkuyor.

İngiliz basınında çıkan habere göre söz konusu formalar terleme sonrası çok fazla ıslanıyor ve vücuda yapışıyor. Formanın bu haliyle vücut hatlarını ortaya çıkardığını, bunun da hoş olmayan görüntülere yol açtığını ifade eden kadın futbolcular, giymek istemediklerini dile getirdiler. Aston Villa’nın erkek futbolcularının da benzer şikayetlerde bulunması üzerine kulüp, sponsor firma Castore’den yeni forma üretmelerini talep etti.

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#Aston Villa#İngiltere#Futbol

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