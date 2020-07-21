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Spor Arena
Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Aston Villa Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Aston Villa Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Arsenal'i konuk ettiği son 17 Premier Lig maçını kazanamayan Aston Villa (7B 10M), son galibiyetini Aralık 1998'de aldı. Peki Aston Villa Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa ile oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Arsenal, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken sadece üç gol yedi. Son dört Premier Lig maçında dört puan toplayan Aston Villa, daha önceki 10 karşılaşmada kazandığı puanı ikiye katladı. İlk lig maçına çıktığı Ocak 2017'den bu yana Aston Villa formasıyla en fazla asist yapan isim Conor Hourihane.

Dış sahada çıktığı son iki Premier Lig maçında da gol atan Arsenal forveti Alexandre Lacazette, daha önceki 24 karşılaşmanın sadece birinde fileleri havalandırabilmişti.

Aston Villa Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa Arsenal maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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