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Ashleigh Barty, Indian Wells'ten çekildi

#Tenis#Ashleigh Barty#Indian Wells
Ashleigh Barty, Indian Wellsten çekildi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, gelecek hafta başlayacak Indian Wells Turnuvası'ndan çekildi.

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Bu sezon Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ancak ABD Açık'ta üçüncü turda Shelby Rogers'a elenen 25 yaşındaki Barty, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams'tan sonra kadınlarda turnuvadan çekildiğini duyuran üçüncü isim oldu.

Avustralyalı tenisçinin bu yıl Meksika'nın ev sahipliği yapacağı WTA Sezon Sonu Turnuvası'na katılıp katılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Barty'nin antrenörü Craig Tyzzer, yaptığı açıklamada, sezon sonu turnuvasının bin 500 metre yüksekte ve basınçsız toplarla oynanacağını yeni öğrendiklerini ve katılımla ilgili oturup düşüneceklerini kaydetmişti.

Bu yıl beş şampiyonluk kazanan Barty'nin sezonu kapatarak ocak ayında ülkesinde yapılacak Avustralya Açık'a hazırlanması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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#Tenis#Ashleigh Barty#Indian Wells