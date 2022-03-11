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AS Monaco Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#Turkish Airlines Euroleague’#AS Monaco#Anadolu Efes
AS Monaco Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes bu mücadele ile Avrupa arenasındaki 755. maçına çıkıyor. Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 507. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet ve 234 yenilgi elde etti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki AS Monaco Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri 

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Anadolu Efes ile AS Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşılaşırken, Anadolu Efes iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan tek karşılaşmada ise Anadolu Efes, sahadan galibiyet ile ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 98-77 kazanmıştı.

AS MONACO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes AS Monaco maçı ile iki ekip Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında 11 Mart 2022, Cuma günü karşı karşıya geliyor. Salle Gaston Medecin’de oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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#Turkish Airlines Euroleague’#AS Monaco#Anadolu Efes

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