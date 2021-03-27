Arturo Vidal cephesinden Galatasaray için transfer açıklaması!

Galatasaray ile ismi son dönemde geçen Inter'in orta saha oyuncusu Arturo Vidal'de flaş flaş bir gelişme yaşandı.

Şilili futbolcunun menajeri Fernando Felicevich, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

'INTER'DE KALMAK İSTİYOR'

Vidal'in Galatasaray'a transferi ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Felicevich, "Vidal gibi önemli bir oyuncuya, her transfer döneminde teklifler gelmesi gayet doğal. Ancak Vidal gelen tekliflere rağmen Inter'de kalmak istiyor." dedi.

'TEK DÜŞÜNCESİ ŞAMPİYONLUK...'

Felicevich sözlerini, "Vidal'in şu an tek düşüncesi İtalya Serie A'da şampiyonluk kazanmak ve gelecek yıl Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek." ifadeleriyle tamamladı.

Inter formasıyla bu sezon 23 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu 1 gol atarken 2 de asist yaptı.