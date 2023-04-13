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Artistik Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

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#Bilardo#Avrupa#Antalya
Artistik Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 21:44

Artistik Bilardo Milli Takımı, İspanyayı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Bilardo dalında mücadele eden Milli Takım, Avrupa şampiyonu oldu.

Hacı Arap Yaman ve Barış Cin ikilisinden oluşan milliler, finalde İspanya’yı 3-1 lik skor ve yüzde 65,714 averaj ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milliler çeyrek finalde Belçika'yı 3-2 skor ve yüzde 69.880 averajla; yarı finalde Fransa’yı 3-0 ve yüzde 83.286 averajla mağlup etmişti.

MADALYA SIRALAMASINDA LİDER TÜRKİYE

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda U25 3 bant yarışında Burak Haşhaşdan ve Artistik branşında milli bilardocu Hacı Arap Yamanın altın madalyalarının ardından; Artistik Bilardo A Milli Takımı da altın madalya kazanarak, turnuvanın 6ncı günü sonunda ülkemizi madalya sayısında tekrar birinciliğe yükseltti.

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#Bilardo#Avrupa#Antalya

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