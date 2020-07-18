'Artık alkışa ihtiyacım yok' diyerek 29 yaşında futbolu bıraktı!

Son iki sezonda Fulham ve Spartak Moskova’da kiralık olarak forma giyen, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund’la sözleşmesi sona erdiği için serbest kalan Andre Schürrle, şok bir kararla futbolu bıraktığını açıkladı. Henüz 29 yaşında olan başarılı futbolcu, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada futboldan artık keyif almadığını ve uzun süredir bırakmayı düşündüğünü belirterek “Artık alkışa ihtiyacım yok” ifadesini kullandı. Son olarak yıllık 5.4 milyon sterlin (46.5 milyon TL) kazanan ve muhtemelen biraz da bunun rahatlığıyla genç yaşta spor yaşamını noktalayan Schürrle, 2016 yılında Borussia Dortmund’a transfer olmadan önce Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg kulüplerinde forma giydi. Almanya Milli Takımı’nda 57 karşılaşmada 22 gole imza atan Andre Schürrle, 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer almıştı.

TRUMP WIGAN TARAFTARI OLURSA!

Pandemi döneminin futbola kazandırdıklarından biri de karton taraftarlar... İlk olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach tarafından başlatılan, artık Türkiye dahil birçok ülkede tribünlere koyulan karton taraftarlar arasında zaman zaman ilginç örneklere rastlanabiliyor. Özellikle İngiltere’de bazı şakacı taraftarların, ücretlerini ödeyerek koydurttukları karton figürler mevcut. Bu sayede Milwall tribünlerinde Kraliçe Elizabeth’i, Wigan taraftarları arasında Donald Trump’ı, Nottingham Forest’lılar arasında Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı görmek mümkün.

YANILIYORSUN LEWIS HAMILTON

Formula 1’deki tek siyahi sürücü olan Lewis Hamilton, ABD’de George Floyd’un ölümü sonrası dünya genelindeki protestolara destek vermiş, Formula 1 dünyasını ise ırkçılığa yeterince karşı çıkmadığı için eleştirmişti. Nitekim İngiliz pilot sezonun ilk iki yarışına ‘Siyahların hayatı değerlidir’ yazan tişörtle çıkmış, başlangıç seremonisi öncesi diz çökmüştü. Formula 1’in efsane ismi Sir Jackie Stewart’a göre organizasyonun hiçbir zaman ırkçılık sorunu olmadı. “Yeteri kadar zeki ve yaptığı işte iyi olanların önüne hiçbir zaman engel koyulmadı” diyor Stewart.

BU LİGDE FUTBOLCULAR KULÜBE ÖDEME YAPIYOR

İngiltere'nin Essex bölgesindeki amatör lig ekiplerinden JK Silvertown’ın teknik direktörü Benjamin Short, ‘üzerinde para olmadığı’ için kulübün masraflarına dahil olmayan/olmaktan kaçınan futbolculara karşı çözüm olarak antrenmanlara pos cihazı getirmeye başladı. 34 yaşındaki çalıştırıcı, “Antrenmanlarımızı oldukça pahalı olan bir okul sahasında yapıyoruz. Oyuncuların aptalca mazeretleri yüzünden masrafları tek başıma ödemekten sıkıldım” dedi. Short, takıma katılmak için de sezon başında 30 sterlin ücret alacağını, ödeme yapmayan futbolcuların takımda oynamayacağını söyledi. İngiltere’de amatör futbol 2 çeşit: ‘Non league football’ amatör olarak geçse de yapısal olarak daha profesyonelce yönetilen kulüplerden oluşuyor ve futbolculara ücret verilebiliyor. ‘Sunday League’ ise tamamıyla amatör ve oyuncular kulüplerin masraflarına ortak oluyor.

NFL'DE 72 VAKA BİRDEN

Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) 72 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi. NFL’de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz’da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül’de başlaması öngörülüyor.

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