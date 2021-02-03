Arsenal'in yenilgisinin ardından İngiltere'de olay olan fotoğraf!

Premier Lig'de Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu. Arsenal'de 45'te David Luiz, 72. dakikada ise kaleci Leno kırmızı kart gördü ve Arsenal maçı 9 kişi tamamladı.

32. dakikada Pepe'nin golüyle yenik duruma düşen Wolverhampton, 45+5. dakikada penaltıdan Neves ve 49. dakikada Moutinho'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Wolverhampton kaptanı Joao Moutinho ve hakem Craig Pawson'ın ekrana gelen gülümsemeleri İngiltere'de olay oldu.

DAVID LUIZ'DEN SERT TEPKİ!

Arsenal taraftarları hakem Pawson'ı ağır şekilde eleştirirken kırmızı kartla oyundan atılan David Luiz, sosyal medya hesabından ''Bu inanılmaz!'' paylaşımını yaptı.

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