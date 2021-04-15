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GeriFutbol Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandı
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 22:15 | Son Güncelleme:

Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandı

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Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandı

Arsenal'in yıldızı Pierre Emerick Aubameyang, sıtmaya yakalandığını açıkladı.

Arsenal'in Gabonlu golcüsü Pierre Emerick Aubameyang, sıtma hastalığına yakalandığını duyurdu.

Aubameyang'ın açıklamasında "Gabon Milli Takımı'nda iken sıtmaya yakalandım. Birkaç günü hastanede geçirdim. Virüsü bu kadar çabuk tespit eden ve tedaviye başlayan doktorlar sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Arsenal'de 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

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