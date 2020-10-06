Arsenal'de Mesut Özil'den dinazor maskot Gunnersaurus'a destek
Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil, takımdaki ekonomik kriz nedeniyle işten çıkartılan dinazor maskot Gunnersaurus'a destek oldu.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takımın maskotu Gunnersaurus'u işten çıkartınca bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil ise konuya sessiz kalmadı.
Mesut Özil, Arsenal'in kriz sebebiyle 27 sene sonra işten çıkardığı maskot Gunnersaurus'a destek oldu.
Mesut, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunurken "Arsenal'de kaldığım süre boyunca Gunnersaurus'un tüm maaşını ben karşılamak istiyorum" sözlerini kullandı.
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