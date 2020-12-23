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DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Arsenal’de Mesut Özil sonrası Mikel Arteta tartışmaları sürüyor

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Arsenal’de Mesut Özil sonrası Mikel Arteta tartışmaları sürüyor
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Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta tartışmaları devam ediyor. Sezon başında Mesut Özil'i kadro dışı bırakan İspanyol teknik adam ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Arsenal, Lig Kupası’nda da çeyrek finalde Manchester City’e sahasında 4-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

Arteta ve öğrencileri, Premier Lig’deki son galibiyetini Kasım ayının başında aldı. Deplasmanda Manchester United’ı 1-0 ile geçen Ada ekibi, sonrasında oynadığı 7 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Arsenal, düşme hattının da sadece 4 puan üzerinde bulunuyor.

Bunun yanında hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta sadece 12 gol atabildi. Arsenal bu performansıyla, ligde en az gol atan 4’üncü takım konumunda bulunuyor.



MESUT ÖZİL’İ KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI
Arsenal’in kötü gidişinin ardından İspanyol teknik adamın kadro tercihleri de eleştiri oklarının hedefinde. Mesut Özil’i kadro dışı bırakan Arteta, bu kararı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Arsenal’in efsanevi futbolcularından Ljungberg, takımın Mesut Özil’in yaratıcılığından faydalanması gerektiğini belirtti. İsveçli eski futbolcu, Arsenal’de rakip savunmaların kilidini açmakta Mesut Özil’den yetenekli oyuncu sayısının fazla olmamasına dikkat çekmişti.

Arsenal’de Mesut Özil sonrası Mikel Arteta tartışmaları sürüyor

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