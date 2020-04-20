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GeriFutbol Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaşlarında indirim yaptı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 21:57,Son Güncelleme:

Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaşlarında indirim yaptı

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Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaşlarında indirim yaptı
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.

Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti

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