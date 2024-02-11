Arsenal, West Ham'a yarım düzine gol attı! 48 yıl sonra bir ilk, taraftarlar tribünü terk etti

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Arsenal, Premier Lig'in 24. haftasında karşılaştığı West Ham'ı gole boğdu.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 6-0 kazanmayı başardı.

Arsenal'in galibiyet gollerini 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikalarda Bukayo Saka, 44. dakikada Magalhaes, 45+2. dakikada Leandro Trossard, 65. dakikada Decian Rica kaydetti.

Bu sonuçla puanını 52'ye yükselten Arsenal, aynı puanla Manchester City'nin arkasında üçüncü sırada yer alırken lider Liverpool'la puan farkını ikiye indirdi. 36 puanda kalan West Ham ise 8. sırada yer aldı.

48 YIL SONRA BİR İLK

Mart 1976 yılında bu yana ilk kez Arsenal - West Ham maçında bir takım 6 gol birden attı. O yıl oynanan maçı da Arsenal 6-1'lik skorla kazanmıştı.

DÖRDÜNCÜ GOL SONRASI TRİBÜNLER BOŞALDI

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Öte yandan Arsenal, West Ham karşısında daha ilk devrede skoru 4-0'a getirirken ev sahibi takım taraftarları tribünleri terk etti.

Arsenal'in Leandro Trossard ile 4. golü atmasının ardından West Hamlı taraftarlar tribünleri boşaltmaya başladı.