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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: ''İşte Mesut Özil bu!''

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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: ''İşte Mesut Özil bu!''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, bu sezon ilk golünü atan Mesut Özil hakkında konuştu.

Spor Arena Dış Haber | Arsenal'in Newcastle'ı 4-0 yendiği maçın yıldızı olan Mesut Özil, bu sezon ilk golünü de atmayı başardı. Karşılaşmanın ardından ise teknik direkötür Mikel Arteta, Türk asıllı Alman yıldız hakkında konuştu.

Arteta, ''İşte Mesut'a bu yüzden güveniyordum. Böyle oynadığınız zaman istatistikler de gelir. Çok çalıştı ve çok istekliydi. Fark yaratan bir futbolcu. Onu daha fazla ceza sahası içinde görmek istiyorum. Görmek istediğim Mesut işte tam olarak bu.'' sözlerini kullandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: İşte Mesut Özil bu

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