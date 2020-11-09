MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu
GeriFutbol Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.11.2020 - 01:00 | Son Güncelleme:

Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu
Abone Olgoogle-news

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle