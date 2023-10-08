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Arsenal, Manchester City'yi tek golle devirdi

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#Arsenal#Manchester City#Premier Lig
Arsenal, Manchester Cityyi tek golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 20:39

Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, evinde Manchester City'yi 1-0 mağlup etti ve ve zirveye ortak oldu.

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Premier Lig’in 8. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadyumu’nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 87. dakikasında Gabriel Martinelli’nin şutunda Nathan Ake’ye de çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı ve City'yi 8 yıl aradan sonra yendi.

Arsenal bu maçla birlikte puanını 20'ye çıkartarak ikinci sıraya yükseldi. Haftaya lider giren Manchester City üst üste ikinci yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya düştü.

 

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#Arsenal#Manchester City#Premier Lig

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