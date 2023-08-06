Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal Manchester City muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

Hem İngiltere Premier Lig'de hem de FA Kupası'nda zafere ulaşan Manchester City, İstanbul'daki finalde Inter'i 1-0 yenip UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da havaya kaldırmıştı. Wembley'de oynanacak Arsenal Manchester City maçını Stuart Attwell yönetecek. Arsenal Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal Manchester City maçı detayları...

Arsenal Manchester City maçı ne zaman, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Manchester City maçı 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'da canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli’de yaşayabileceksiniz.

MANCHESTER CITY

Hem İngiltere Premier Lig'de hem de FA Kupası'nda zafere ulaşan Manchester City, İStanbul'daki finalde Inter'i 1-0 yenip UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da havaya kaldırmıştı.

Haberin Devamı

İlkay Gündoğan'ı Barcelona'ya kaptırdılar, yerini Mateo Kovacic ile doldurmaya çalışacaklar.

Riyad Mahrez'i yaklaşık 35 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a (Al-Ahli) yolladılar.

Son olarak 90 milyon euro sayıp Josko Gvardiol'u stoper rotasyonuna eklediler.

ŞL finalinde sakatlanan ve hazırlık döneminde ortalarda görünmeyen Kevin De Bruyne, Arsenal karşısında da ilk 11'de olmayacak.

"İlkay & De Bruyne" orta ikilisinin yerinde "Kovacic & Phil Foden" izleyeceğiz.

John Stones yine savunmanın önünde, Rodri'nin yanında olacak.

Erling Haaland her zamanki yerinde, hücum merkezinde boy gösterecek; Bernardo Silva ve Jack Grealish de Haaland'a kanatlardan destek verecek.

ARSENAL

İngiltere Premier Lig'de uzun süre lider olsa da sonunu getiremeyen Arsenal, 3 yaz önce kazandığı Community Shield'ı tekrar kazanmak için Wembley'e çıkacak.

Granit Xhaka'yı Leverkusen'e yolladılar, 115+ milyon euro verip West Ham'dan Declan Rice''ı aldılar.

Savunmaya Jurrien Timber, hücuma Kai Havertz takviyeleri yapıldı.

Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko sakat.

Yeni transfer Timber sol bekte maça başlayabilir. Hücum merkezinde büyük ihtimalle Havertz ya da Leandro Trossard olacak.

Haberin Devamı

Kanatlarda Bukayo Saka ile Gabriel Martinelli'yi, hücum arkasında Martin Ödegaard'ı göreceğiz.

Rice'ın orta alanda Thomas Partey ve Ödegaard ile uyumu nasıl olacak? Arsenal taraftarlarının en çok merak ettiği konu bu...