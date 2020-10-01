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Haber Giriş: 01.10.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Arsenal Liverpool'u penaltılarla yıktı!

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Arsenal Liverpool'u penaltılarla yıktı!
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İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.

Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.
Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.

Arsenal Liverpoolu penaltılarla yıktı

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