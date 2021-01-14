Arsenal Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Premier Lig'de 124 dakikada bir gol atan ve çektiği şutların %30.4'ünde fileleri havalandıran Alexandre Lacazette, iki alanda da Arsenal kariyerinin en iyi derecelerini yakaladı. Premier Lig tarihinde Arsenal'e Crystal Palace orta sahası Luka Milivojevic'ten daha fazla penaltı golü atan tek isim Harry Kane.

ARSENAL CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal Crystal Palace maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.