Arsenal Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Crystal Palace ile oynadığı son dört Premier Lig maçını kazanamayan Arsenal, rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek istiyor. Arsenal'e rakip olduğu 47 resmi maçın sadece beşini kazanabilen Palace, rakibine konuk olduğu son iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçında da gol yiyen Arsenal, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1983-Ağustos 1984 arasında yaşamıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelede. Peki Arsenal Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bu sezon Premier Lig'de 124 dakikada bir gol atan ve çektiği şutların %30.4'ünde fileleri havalandıran Alexandre Lacazette, iki alanda da Arsenal kariyerinin en iyi derecelerini yakaladı. Premier Lig tarihinde Arsenal'e Crystal Palace orta sahası Luka Milivojevic'ten daha fazla penaltı golü atan tek isim Harry Kane.
ARSENAL CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arsenal Crystal Palace maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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