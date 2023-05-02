Londra derbisinde kazanan Arsenal! Chelsea'de kötü seri sürdü

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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi.
Arsenal'in galibiyet gollerini 18 ve 31. dakikalarda Martin Odegaard, 34' Gabriel Jesus attı.
Chelsea'nin tek golü ise 65. dakikada Madueke'den geldi.
Arsenal puanını 78 yaparak maç fazlasıyla City'nin 2 puan önünde lider durumda yer aldı.
39 puanda kalan Chelsea ise 12. sırada yer buldu.
Chelsea, Premier Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 20 maç kaybetti.
İLK 11'LER
Arsenal: Ramsdale, White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Jorginho, Saka, Odegaard, Trossard, Gabriel Jesús
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Fofana, Chilwell, Enzo Fernández, Kanté, Kovacic, Madueke, Aubameyang, Sterling