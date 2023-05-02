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Londra derbisinde kazanan Arsenal! Chelsea'de kötü seri sürdü

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#İngiltere Premier Lig#Arsenal#Chelsea
Londra derbisinde kazanan Arsenal Chelseade kötü seri sürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 21:07

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasındaki Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek 2 maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi.

Arsenal'in galibiyet gollerini 18 ve 31. dakikalarda Martin Odegaard, 34' Gabriel Jesus attı.

Chelsea'nin tek golü ise 65. dakikada Madueke'den geldi.

Arsenal puanını 78 yaparak maç fazlasıyla City'nin 2 puan önünde lider durumda yer aldı.

39 puanda kalan Chelsea ise 12. sırada yer buldu.

Chelsea, Premier Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 20 maç kaybetti.

İLK 11'LER 

Arsenal: Ramsdale, White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Jorginho, Saka, Odegaard, Trossard, Gabriel Jesús

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Fofana, Chilwell, Enzo Fernández, Kanté, Kovacic, Madueke, Aubameyang, Sterling

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#İngiltere Premier Lig#Arsenal#Chelsea

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