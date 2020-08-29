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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Arkasspor'a Fransız smaçör: Julien Wenkelmuller

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Arkasspor'a Fransız smaçör: Julien Wenkelmuller
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Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Arkasspor, Brezilyalı pasör çaprazı Rafel Rodrigues'in omzundan sakatlanması üzerine Fransız Julien Wenkelmuller'i kadrosuna kattı.

26 yaşında, 1.98 boyundaki oyuncu, son iki sezonda ülkesinde Chaumont Volley-Ball 52 takımında görev yaptı.

Yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor, pazartesi günü başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Bursa'daki ilk maçta Afyon Bld Yüntaş'la rakip olacak.

Arkasspora Fransız smaçör: Julien Wenkelmuller

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