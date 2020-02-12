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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Arkas Spor çeyrek finalde!

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Arkas Spor çeyrek finalde!

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi United Volleys'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

Arkas Spor, çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Arkas Spor: 3 - United Volleys: 0 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Vlatko Ristovski (Makedonya), Dominik Biegajlo (İngiltere)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
United Volleys: Smith, Krick, Mrdak, Yanagida, Sol, Valkiers (Toman, Schöps, Henning)
Setler: 25-21, 25-20, 25-22
Süre: 76 dakika (25, 25, 26)

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