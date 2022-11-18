Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda iki değişiklik!

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20 Kasım Pazar günü Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda favori gösterilen ülkelerden olan Arjantin'de Nicolas Gonzalez ve Joaquin Correa sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Angel Correa ile Thiago Almada kadroya dahil edildi.

Arjantin'in kadrosu şu şekilde güncellenmiş oldu:

Kaleciler: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) and Geronimo Rulli (Villarreal)

Savunma: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Thiago Almada (Atlanta United FC)

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Forvet: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Juventus), Angel Correa (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).

MESSI, RONALDO İLE BİRLİKTE TARİHE GEÇECEK

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Portekiz forması giyecek olan Cristiano Ronaldo ile birlikte Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) ve Rafael Marquez’den (Meksika) sonra Dünya Kupası’nda beşinci kez oynayacak isimler arasına adını yazdırarak tarihe geçecek.