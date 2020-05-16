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GeriFutbol Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 00:09,Son Güncelleme:

Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı

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Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
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Arjantin'de, sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan istisnai durumdan dolayı Arjantin Futbolcular Birliği (FAA) ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

FAA, bu karardan yaklaşık 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.

Ülkede ligler mart ayında iptal edilmişti. AFA ayrıca 2022 yılına kadar hiçbir takımın küme düşmeyeceğini açıklamıştı

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