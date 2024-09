Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, yenilgi sonrası kendini kaybetti! Kameraya tokat attı...

Haberin Devamı

Güney Amerika kıtasında Dünya Kupası Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam oynanan maçta Kolombiya, Arjantin’i 2-1 mağlup etti.

Maçın tamamlanmasının ardından Arjantin kalecisi Emiliano Martinez’in yaptığı hareket dünya basınında büyük ses getirdi.

JAMES RODRIGUEZ GALİBİYETİ GETİRDİ

Dün oynanan CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri 8. Maçında Kolombiya Arjantin’i 2-1 yendi. 25. dakikada Yerson Masquera ile Kolombiya öne geçti. Arjantin bu gole 48. dakikada Nicolas Gonzalez ile cevap verdi. 60. dakikada Kolombiya penaltı kazandı ve James Rodriguez skoru belirleyen golü attı.

MARTINEZ KAMERAYI TOKATLADI

Maçın bitiminin ardından kameraman Jhonny Jackson, Arjantinli kaleciyi yakın kadraja almak amacıyla Emiliano Martinez’e doğru yaklaştı. Jackson’ın kendisine doğru yaklaştığını gören Arjantinli oyuncu kamerayı tokatladı.

“SAKİN OL KARDEŞİM”

Bu olay basın mensupları arasında büyük bir şoka neden olurken saldırıya uğrayan kameraman Jhonny Jackson, Kolombiyalı TV kanalı Noticias RCN’ye açıklamarda bulundu. Jackson şunları söyledi:

“Bu hareket beni çok sinirlendirdi. Beni sinirlendirdi çünkü ben de onun gibi sadece işimi yapıyorum. Ben ona hiçbir şey söylemedim. Ama buradan ona şunları söylemek istiyorum: Sakin ol kardeşim, hayatta herkes bazı maçları kaybeder. Belki bu mağlubiyet senin için büyük anlam ifade ediyor ama önüne bakmalısın.”

MARTINEZ KENDİSİNİ SAVUNDU

Bu olayın ardından İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren Emiliano Martinez, kendisini şu sözlerle savundu: “Bence bu doğal bir olay. Bu hareketi yaparken düşünmedim, sadece yaptım. Bir anlık bir hareketti, her zaman her şey olabilir. Adrenalin sebebiyle bazı hareketlerimizi kontrol edemeyebiliriz. Ben bu hareketi yapmayı düşünmedim, sadece yaptım.”