Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrılıklar sonrası sürpriz! Biri takımını sırtladı, diğeri maça bile çıkamadı...

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2024/2025 sezonu yaz transfer dönemi Fenerbahçe ve Galatasaray için hareketli geçiyor. Başta Jose Mourinho ve Victor Osimhen olmak üzere transferleriyle dünya çapında ses getiren ezeli rakiplerde gelenler kadar gidenlerin performansları da konuşuluyor.

Gelin bu yaz transfer döneminde takımlarından ayrılan futbolcuların performanslarına birlikte göz atalım.

FERDİ KADIOĞLU – BRIGHTON

24 Ağustos 2024 tarihinde 30 milyon euro ile Türkiye için rekor olan bir bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle yeni takımıyla henüz maça çıkamadı. Fenerbahçe’de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kadıoğlu’nun Brighton formasıyla çıkacağı ilk maç Türk taraftarlar tarafından da heyecanla bekleniyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU – BENFICA

Galatasaray’a 2 Eylül 2020 tarihinde 24 Erzincanspor’dan bedelsiz olarak transfer olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sevilen ama aynı zamanda eleştirilen bir futbolcu oldu. 25 yaşındaki milli oyuncu bu yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer oldu. Yeni takımıyla henüz maça çıkmayan milli oyuncu 9 Eylül 2024 tarihinde oynanan Türkiye – İzlanda maçında 3 gol atarak ülkemize galibiyeti getirdi. Bu performansın ardından Portekiz basınında manşetlere konu olan Aktürkoğlu’nun Portekiz ekibinde göstereceği performans merakla bekleniyor.

MICHY BATSHUAYI – GALATASARAY

Fenerbahçe için sezonun en flaş ayrılıklarından biri de kuşkusuz Michy Batshuayi idi. Belçikalı futbolcu bu yaz sarı lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray’a imzayı attı. Transferi Türk basınında sansasyon yaratan 30 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta 3 gol – 1 asistlik performans sergiledi.

TANGUY NDOMBELE – NICE

Geçen sezon Galatasaray’da büyük hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele özellikle fazla kiloları nedeniyle taraftarlar tarafından sıkça eleştirilmişti. Bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nice’e transfer olan Fransız futbolcu oldukça fit olan görüntüsüyle ve başarılı performasıyla dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla çıktığı 3 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.

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UMUT NAYİR – KONYASPOR

Bu sezon başında 400 bin euro karşılığında Tümosan Konyaspor’a transfer olan Umut Nayir, yeni takımıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Yeşil beyazlı ekiple 4 maça çıkan milli futbolcu 1 gol ile takımına katkı sağladı. Başarılı futbolcu aynı zamanda geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Türkiye – İzlanda maçında da 81 dakika boyunca milli formayı terletti.

TETE – PANATHINAIKOS

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir transfer rekabetine neden olan Tete, Galatasaray’a imza atmış fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı kırmızılı ekiple toplamda 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, yeni takımıyla daha sezon başı olmasına rağmen 3 gole ulaştı.

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LUAN PERES – SANTOS

Jorge Jesus döneminde Marsilya’dan 5.23 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Luan Peres, bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Brezilya Serie B ekibi Santos’a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla henüz maça çıkmadı.

WILFRIED ZAHA – LYON

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer rekabetine konu olan bir diğer isim ise Wilfried Zaha idi. Bu transfer savaşını Galatasaray kazansa da Fildişi Sahilli oyuncu bu sefer teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi. 30 Ağustos 2024 tarihinde Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon’a transfer olan yıldız futbolcu yeni takımıyla henüz maça çıkmadı.

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MIGUEL CRESPO – BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansla sarı lacivertli taraftarların sevdiği futbolculardan biri haline gelen Miguel Crespo, bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak RAMS Başakşehir’e transfer oldu. Bu sezon 1 maçta görev alan Portekizli futbolcu, takımına henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

NICOLO ZANIOLO – ATALANTA

Galatasaray’ da başarılı bir performans gösteren ve satın alma opsiyonuyla dünyanın büyük kulüplerine kiralanan Nicolo Zaniolo, bu yaz transfer döneminde 6.40 milyon Euro bonservis bedeliyle son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta’ya kiralandı. Yeni takımıyla 1 maça çıkan İtalyan futbolcu iyi bir performans gösteremedi ve takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini tarafından eleştirildi.

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RADE KRUNIC – KIZILYILDIZ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Rade Krunic, gösterdiği performansla birlikte sarı lacivertli taraftarlar arasında her zaman tartışma konusu oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta da gösterdiği performansla eleştirilen Boşnak futbolcu, Sırbistan Süper Ligi ekibi Kızılyıldız’a bedelsiz olarak transfer oldu. Yeni takımıyla henüz maça çıkmayan futbolcunun nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

JOSHUA KING – TOULOUSE

2022/2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan Joshua King’in Fenerbahçe kariyeri sakatlıkların gölgesinde geçti. Bu sezon başında bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’a transfer olan golcü oyuncu yeni takımıyla bir maça çıktı, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

SERGIO OLIVEIRA – OLYMPIAKOS

2022/2023 sezonunun başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto’dan Galatasaray’a transfer olan Sergio Oliveira, sarı kırmızılı ekipte istikrarsız bir performans gösterdi. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Olympiakos’un yolunu tutarken oyuncuya ödenen 5 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli futbol otoriteleri tarafından eleştirildi. 32 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla henüz maça çıkmadı.

MIHA ZAJC – TOULOUSE

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Miha Zajc, bu yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’a kiralandı. Slovenyalı oyuncu yeni takımıyla henüz maça çıkmadı.

LEO DUBOIS – EYÜPSPOR

2022/2023 sezonunda Olympique Lyon’dan 2.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan Leo Dubois, Galatasaray kariyeri boyunca genellikle başka takımlara kiralandı. Bu sezonun 2. Haftasında Adana Demirspor deplasmanına götürülen Fransız futbolcunun sözleşmesini Adana’da feshedildi. Bu fesih sebebiyle taraftar yönetimi plansızlıkla suçladı. Bunun ardından bonservisini eline alan Dubois, Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’un yolunu tuttu. Yeni takımıyla henüz maça çıkmadı.

ALEXANDRU CICALDAU – CS U CRAIOVA

2021/2022 sezonun başında 6.50 milyon euroluk büyük bir yatırımla Galatasaray’a transfer olan Alexandru Cicaldau’nun performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Son iki sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Rumen futbolcu bu yaz transfer döneminde 1.50 milyon Euro karşılığında Romanya Süper Ligi ekibi Cs U Craiova’ya transfer oldu. Cicaldau, yeni takımının formasını henüz sırtına geçirmedi.

EMİN BAYRAM – WESTERLO

Galatasaray altyapısından çıkan ve geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro Lig ekibi Westerlo’da kiralık olarak geçiren Emin Bayram, bu yaz transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Westerlo’ya transfer oldu. Belçika ekibiyle bu sezon 1 maça çıkan Emin, toplam 3 dakika sahada kaldı.